Otkrivena tajna kako je Adel smršala nevjerovatnih 45 kilograma

Kada se pojavila na svjetskoj muzičkoj sceni, pevačica Adel pažnju na sebe je skrenula pjesmama, koje su odmah postale hitovi i to ostale do dana današnjeg.

Nadimak "bijela Areta Frenklin" pjevačica nije dobila samo zbog svog nevjerovatnog glasa, već i zbog slične tjelesne konstitucije sa velikom muzičkom zvijezdom.

Iako većina pamti samo njene hitove, činjenica je da se Adel u vrijeme objave najvećih hitova "Hello" i "Someone Like You" borila sa viškom kilograma.

Ipak, prije više od dve godine, sve je iznenadilo pojavljivanje fotografija u javnosti na kojima je pjevačica pokazala svoju vitku figuru. Svi su se pitali - kako?

Kako pišu strani mediji, pjevačica je navodno radila sa hipnoterapeutkinjom Suzanom Hepburn, koja joj je još 2014. pomogla da prestane da konzumira cigarete.

Doktorka je proces mršavljenja klijenata uporedila sa popravkom računara.

"Ulazim u vaš mozak i otkrivam zbog čega jedete svu tu hranu i brišem te "neispravne" datoteke dok ste pod hipnozom", rekla je Suzan.

Pjevačica je transformaciju započela nakon razvoda, a posljednjih godinu dana liniju je dovela do savršenstva.

Više puta je naglasila da je gubitak od 45 kilograma bio više rezultat vježbanja, nego restriktivne ishrane.

"Ljudi su šokirani jer nisam dijelila svoje "putovanje" sa celim svijetom. Navikli su na to da ljudi sve dokumentuju na društvenim mrežama, a većina ljudi koji su medijski eksponirani imaju problem i sa promovisanjem vrste režima ishrane koji praktikuju. Uostalom, nisam htjela da dijelim. Uradila sam to zbog sebe, a ne zbog drugih", rekla je Adel.

Kada je pjevačica smršala, i domaći i strani mediji tvrdili su da je Adel bila na tzv. sirtfud dijeti, međutim, ona je odlučila da stane na kraj glasinama.

"Nije istina da sam bila na sirtfud dijeti. Promijenila sam svoj način ishrane, ali to nije dio nikakve dijete. Ključ je u treninzima, jer često vježbam i četiri puta na dan", otkrila je pjevačica.

Kako kaže, najviše joj smeta što njenu transformaciju smatraju osvetom.

"Mislim da ljudi žele da prikažu razvedenu ženu koja izmiče kontroli. Jer, šta je žena bez muža? To je smiješno. Naravno da sam promijenila svoj život zbog sebe", zaključila je popularna pjevačica.

