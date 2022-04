Ovaj holivudski par zajedno je težak 1,8 milijardi dolara

Malo koga će šokirati činjenica da je jedan od najslavnijih holivudskih parova, Bijons i Džej-Zi, ludo bogat. No jeste li se ikad zapitali koliko je zapravo teško njihovo bogatstvo?

Od cifre bi se mnogima moglo zavrtjeti u glavi jer prelazi milijardu dolara, ali to bi ponovno malo koga trebalo čuditi s obzirom na to da je Bijons nedavno postala najnagrađivanija umjetnica u istoriji Gremija, nakon što je kući odnijela svoju 28. nagradu, a Džej-Zi je reper s decenijama dugom i uspješnom karijerom.

Bijons je samo prodajom singlova zaradila 26 miliona dolara, dok je njezin suprug zaradio 17,5 miliona dolara, piše Cosmopolitan. Ipak, Džej nadmašuje Bijons kada je u pitanju prodaja albuma: zaradio je impresivnih 27,5 miliona dolara od albuma, dok je Bijon zaradila "tek" 15 miliona dolara.

Na zajedničkoj turneji zaradili su 250 miliona dolara, ali to je samo početak. Njihova prva (mnogo kraća) turneja "On the Run" zaradila je 95 miliona dolara. Džejeva turneja 2017. zaradila je 48,7 miliona dolara, a Bijonsina "Formation World Tour" donijela joj je 256 miliona dolara.

Bijons je navodno zaradila više od tri miliona dolara za svoj nastup na Coachelli 2018., a za svoju liniju parfema dobila je 400 miliona dolara.

Radila je i s brendovima poput Tommyja Hilfigera i Armanija, a niko ne može zaboraviti ni onaj ugovor vrijedan 50 miliona dolara koji je sklopila s Pepsijem 2012.

Teško se zaboravlja i njena saradnja s Tiffany & Co. 2021., kada je za njihovu kampanju About Love nosila dijamant od 128 karata.

