Ovo je muž Jane Todorović

Pjevačica Dragana Jana Todorović više od dvije decenije je u braku sa suprugom Ivanom sa kojim ima kćerku, a ne eksponira se u javnosti.

Oni važe za jedan od najskladnijh parova na estradi, a par se upoznao kada je Ivan imao 21 godinu. Iako svakodnevno uživaju u ljubavi, Janin suprug se gotovo nikada ne eksponira u javnosti, te svoju privatnost strogo čuvaju.

"Kada sam te prvi put video nisi mi se svidela, ali kad si krenula da pevaš ja sam se zaljubio. Dugo sam razmišljala i na kraju otpevala Cecinu pesmu. On je tada imao 21 godinu", ispričala je Jana jendom prilikom i dodala:

"Ja nisam bila za album, htela sam da budem s njim, da imamo decu, a on je rekao: 'Ne. Ti ćeš da snimiš album". Možda njegovi nisu bili za na početku. Plakala sam kad me zaprosio, moji su videli da je to to, jedva su čekali da mene prebrinu, da se ne vraćam, sve su polomili po kući, bilo je veselje i slavlje. Svadba je bila mnogo kasnije, taj papir ništa ne znači, toliko smo godina tu gde jesmo", dodala je pjevačica.

Mnoge se pričalo o tome koliko je pjevačicin partener imućan, s obzirom da žive u dvorcu, a ona je otkrila pravu istinu o kapitalu.

"Njaveće bogatstvo mi je ćerka. Sve drugo... Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra. Mi smo velika porodica i on je jedan uspešan i cenjen čovek. Oduvek sam živela skromno i u tom duhu vaspitavam i svoje dete", ispričala je Jana.

Inače, pJevačica je takođe i vlasnica najvećih grudi na estradi, a jednom prilikom je otkrila da njen muž nije za to da ih smanji.

"Imam problem sa mojim prirodnim grudima. Ivan mi ne da da ih smanjim, mene boli kičma od njih. Smanjila bih ih na mrvice. Kad bih smanjila grudi izgledala bih mršavije", rekla je Jana ranije.

(Telegraf.rs)