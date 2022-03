Ovo je žena Siniše Mihajlovića

Naredne nedjelje Saša Mihajlović počeće novi ciklus liječenja, a kao i na početku njegove borbe uz njega će čvrsto stajati njegova ljepša polovina - žena Arijana sa kojom je u braku 25 godina.

Kada se njen suprug prvi put suočio sa koronom rekla je za italijanske medije:

"Ovo su bili teški mjeseci, sve vreme sam uz njega. Suočili smo se sa tim bez gubljenja kontrole. Moram reći da smo jedni drugima dali snagu. Važna stvar je imati snagu da reagujete na ovakve situacije. Bio je dovoljno jak čak i za koronu. Ima neverovatnu snagu u svemu što radi".

Takođe se tada osvrnula na početak njihove ljubavne priče i objasnila da se nikada nije pokajala što je napustila karijeru modela i TV voditeljke.

"Sa Sinišom je to bila ljubav na prvi pogled. Napustila sam televiziju sredinom 1995. godine, jer je on bio u Sampdoriji, ja u Rimu i nismo se često viđali. Odabrala sam porodicu i rekla bih da sam dobro izabrala. Siniša me je osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi", otkrila je tada Arijana.

Sa Sinišom je dobila petoro dkece - kćerke Viktoriju i Virdžiniju i sinove Miroslava, Nikolasa i Dušana.

(B92)