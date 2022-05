Ovo su najbizarniji strahovi poznatih

Prema naučnim istraživanjima ljudi se najviše boje visine i otvorenog porstora, a nerijetko posjeduju socijalne fobije. Svi mi imamo strahove, neki su opravdani, a za neke uopšte nemamo objašnjenje. Tako se i pojedine poznate ličnosti plaše veoma čudnih stvari!

Čaning Tatum

Priznao je da se plaši porcelanskih lutki! Da, dobro ste pročitali!

"Izgledaju previše stvarno i to me užasava. Možda je to ostalo od gledanja horor filmova, ali ja uvijek imam utisak da se njihove glave pokreću prema meni kada prođem pored njih", objasnio je.

Nikole Kidman

Vjerovali ili ne, ona se užasno plaši leptira! Taj strah je razvila u djetinjstvu, čak, je probala i da ga se oslobodi, ali nikako ne polazi za rukom.

"Ušla sam u veliki kavez za leptire koji se nalazi u Američkom muzeju i imala sam svuda leptire po sebi. Bilo je užasno. Nisam uspjela da se oslobodim straha", priznala je.

Dvejn Džonson

Sinonim je za akcione filmove, ali ima fobiju od rolerkostera. Objasnio je da se na rolekosteru osjeća zarobljeno i beznadežno.

Dženifer Eniston

Poznata glumica Dženifer Eniston ima strah od letenja. Kada je išla u Meksiko da proslavi jubilarni 50. rođendan, čula je zvuk ekspolozije i bila je to ostvarenje njene najveće noćne more.

Takođe, otkrila je da ima strah od ulaska u vodu, jer je jednom kao dijete upala trociklom u bazen.

Kejti Holmes

Posjeduje ogroman strah od paukova.

"Svi uvijek kažu da ne treba da se plašimo paukova, jer se oni plaše nas, ali ja i dalje vrištim kada vidim pauka, čak i onog najmanjeg", ispričala je.

Kloe Kardašijan

Ima nevjerovatan strah od pupka.

"Mrzim pupak, i svoj i tuđi. Nikome ne diram pupak i zabranjujem da se dira moj. Kad se tuširam nosim rukavice i vrištim svaki put kada operem pupak", ispričala je jedom prilikom.

Kajli Džener

Užasava prašine u šoljicama! Kajli neko ko ne podnosi prašinu i veoma je uredna, čak smatra da ima određeni poremećaj koji od nje iziskuje da sve bude besprekorno.

Madonna

Užasno se plaši gromova i munja. Zbog toga, pred nastup, redovno traži izvještaje vremenske prognoze!

(Stil kurir)