Ovo su sinovi Lidije Vukićević

Proslavljena glumica Lidija Vukićević ima dva nasljednika Andreja i Davida, koji su njeno najveće bogatstvo, a dobila ih je u braka sa bivšim mužem Mitrom Mrkelom.

Pored toga što su ljepotu naslijedili od majke, Lidijini nasljednici su veoma uspješni u svom poslu, a glumica nerijetko ističe koliko je ponosna na njih.

Lidijin stariji sin Andrej je uspješan fudbaler, bio je i član reprezentacije Srbije do 21 godine.

Andrej je bio je član OFK Beograda, Sopota i Rada, zatim je upisao minute u turskom Eškihekiru, pa u Spartaku, Bežaniji i na kraju Temišvaru, koji je njegov posljednji klub u karijeri.

Lidija može da se ponosi i svojim mlađim nasljednikom, Davidom, koji je pilot i njegov posao važi za jedan od odlično plaćenih i o kome obično maštaju svi dječaci.

Glumica je jednom prilikom pričala o tome kako je vaspitavala svoje nasljednike.

"Ne možete decu da vaspitavate onda kada počnu da nalaze devojke, kada počnu da nalaze društvo. Kasno je. Dete se vaspitava onog trenutka kada ga dobijete, kada ga dovedete iz porodilišta kući. Verujte mi. Apsolutno govorim iz svog iskustva. Moj sin David, kad je bio beba, kad ugasite svetlo on počne da plače, kad upalite on stane. Ja lepo po pelenici, malo, onako, ćuti, ne smeš da plačeš. Verujte, ja ugasim svetlo, on ne plače. Morate da razvijate tu komunikaciju od bebe", rekla je Lidija ranije.

Lidija je rekla da nije bila ona majka koja je škrta da se posveti djeci.

"Moja mama je govorila 'Vučeš ih svuda, ko piliće'. I tačno je, ja sam svoju decu svuda vukla i uvek su bili uz mene. Čak, posle razvoda 10 godina nikad nisam izlazila, to zna moj stari komšiluk. Posvetila sam se deci, od rođenja njihovog, da biste imali uvid i da biste znali šta od njih možete da očekujete. Sad, uvek može da se dogodi nešto, naravno da to postoji, može da ih povede društvo, ovo ili ono. Ali ste zato supervizor kroz ceo život. Bez nametanja", rekla je ona tada.

(Telegraf.rs)