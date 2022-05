Ozi Ozborn odabrao pjesmu za sopstvenu sahranu

Čitava karijera Ozija Ozborna koketirala je sa pojmom smrti, ali pjevač Black Sabbatha ne želi da bilo šta iz njegovog posljednjeg kataloga svira na njegovoj sahrani - kada dođe taj neželjeni dan.

Iako Ozborn ima niz pjesama u svom arsenalu, što bi bio prikladan način da se obilježi njegov ispraćaj, to nije ono što Ozi želi. Umjesto toga, planira da prepusti muziku svom omiljenom bendu The Beatles, čija će se pjesma pobrinuti da svima u crkvi poteku suze niz lice.

Veza frontmena sa Fab Fourom datira još iz djetinjstva, a njegovo divljenje prema njima samo je postalo intenzivnije sa godinama. Uprkos svim narkoticima koje je instalirao u svoj sistem, prvi put kada je Ozi čuo Bitlse i dalje je kristalno jasno sjećanje u njegovim mislima.

"Sjećam se kao da je bilo juče", kasnije se prisjećao Ozborn. "Šetao sam okolo s tranzistorom na ramenu. I 'She Loves You'. I ne znam, samo je bilo: 'Bang!' I to je ono što želim da radim! Zar ne bi bilo sjajno?"

Lenon je uvijek bio njegov omiljeni Beatles, a Ozi ga je opisao kao "pjesnika, buntovnika i čovjeka koji je imao nevjerovatnu strast". Štaviše, Ozborn se takođe prisjetio koliko je bio razoren poslije pjevačeve smrti 1980.

"Svet je stao za mene. Ne mogu ni da opišem kako sam se osjećao", prisjetio se Ozi.

"Ali količina radosti i nade koju je dao ljudima bila je izuzetna."

Godine 2016, Ozborn je za NME rekao da bi volio da na njegovoj sahrani sviraju "In My Life" od "The Beatlesa", što dodatno pokazuje njegovu beskrajnu odanost grupi. Objasnio je:

"Zaista mi treba još nekoliko godina da razmislim o ovome, ali vjerovatno i još nešto sa albuma "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ili "Revolver", rekao je, iako se "In My Life" nalazi na albumu "Rubber Soul".

Ozborn je dodao:

"Definitivno ne želim svoj jeb**i album najvećih hitova, jeb**o mi je neprijatno zbog toga", rekao je. "I definitivno ne želim jeb**u srećnu pjesmu - mrtav sam."

Zanimljivo, kada je Ozborn imenovao svojih deset omiljenih pjesama "Beatelsa", "In My Life" nije pomenuta, a on je "She Loves You" stavio na prvo mjesto jer je ona pokrenula njegovu ljubav prema muzici.

