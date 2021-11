Pjevačica Bojana Barjaktarević progovorila o borbi sa kancerom

Pjevačica Bojana Barjaktarević trostruka je pobjednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", a pored moćnog glasa, publika je zapazila pjevačicu i po teškoj životnoj priči.

Naime, Bojana se godinama borila sa karcinomom, a ni u najtežim trenucima nije odustajala od pjevanja, pa je tako poslije hemioterapija odlazila na nastupe.

Ona je sada progovorila o svojoj pobjedi u emisiji "Nikad nije kasno" i tom prilikom prizanala da je i sama bila iznenađena zbog prvog mjesta za sve tri nagrade.

"To je bilo iznenađenje i za mene, jer ja sam mislila da će biti tri različite osobe, tri prve nagrade. Bila je prva nagrada SMS glasanja, prva nagrada Facebooka i prva nagrada stručnog žirija. Međutim, kada sui proglasili prvu za SMS, ja sam bila euforična i potrošila sam svo uzbuđenje odmah na bini. Vratila sam se na svoje mesto i čekam da vidim ko će dobiti sledeću nagradu, međutim, oni ponovo prozivaju mene i za prvu nagradu Facebooka. Ja sam u tom trenutku bila u šoku i posle toga kad sam se vratila na mesto, razmišljam u sebi da je dobro, jer sam uzela dve nagrade. Međutim, kada su me prozvali i za nagradu stručnog žirija, sećam se da sam pomislila, je l' moguće da je i ova nagrada moja. Verujte mi da sam i ja bila iznenađena, ali svakako da mi drago zbog toga, jer kao što svi znamo, niko do sada na nekom takmičenju nije uzeo sve tri nagrade i to je za mene ogroman uspeh, ogromna privilegija i velika odgovornost", rekla je Bojana za Srbiju Danas.

Bojanina životna priča ni malo nije laka… Dva puta je gledala smrti u oči i oba puta iz te borbe izašla kao pobjednik. A sada je ispričala kako je reagovala kada su joj saopštili da ima kancer.

"Sećam se naravno, ali moram da kažem da sam ja imala tu sreću, jer sam išla na redovne preglede. Svakih šest meseci sam išla na pregled celog tela, tako da sam na vreme otkrila. Meni se pojavila cista, bila je mala, koju sam pratila šest godina, na redovnim pregledima. I onda se desi da se ona odjednom uveća za sedam centimetara i kada sam shvatila da se dešava nešto čudno, pozvala sam doktora i otišla na pregled. Hirurg je doneo odluku da uklonimo cistu i sa patologije je posle toga došao nalaz da je kancer bio veličine zrna pirinča maligno unutra, dok je oko njega bilo sve benigno. Moram da priznam da kada su mi saopštili, to je bio šok za mene i čovek se odmah pita: "Zašto? Kako ja? Kako to meni da se desi?" Ali eto, ni prva, ni poslednja, šta da se radi. Jednostavno se morate suočiti sa tim i uhvatiti se u koštac sa problemom i boriti se, nema vam drugog izbora", rekla je Bojana.

(Telegraf.rs)