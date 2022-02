Pjevačica otkrila zašto se nikada ne bi vratila u "Zvezde Granda"

Pjevačica Aleksandra Tadić Cipka bila je učesnica popularnog takmičenja "Zvezde Granda", a sada je progovorila o svom iskustvu u popularnom šou programu, ali i skandalima koji su je pratili.

U jeku skandala bila je i zbog priča da je Rada Manojlović zbog nje napustila emisiju, jer joj se navodno sviđao Haris Berković, ali Aleksandra tvrdi da takvi naslovi nisu tačni.

"Spajanja sa kolegama koja nisu istinita, ali ja to nisam nikad demantovala. Emrah Emšo, Haris Berković su neki od njih, nemam potrebu to da demantujem, jer nisam bila ni sa kim od kolega", rekla je Cipka.

Iako su joj "Zvezde Granda" pomogle u karijeri, pjevačica kaže da više nikada ne bi prolazila kroz isto.

"Ja sam sve to užasno preživaljavala i ne bih mogla ponovo da se vratim. Ja imam strašnu tremu, to je bolest, to više nije trema. Uzlupa ti se srce, ne možeš da se kontrolišeš. Dugo sam imala i pred kamerama, kada gostujem ljudi su govorili: 'Daj, progovori! Kao da si mutava, ne možeš da sastaviš rečenicu', a mene je ta trema baš dugo kočila", priznala je Cipka, piše Blic.