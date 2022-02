Pogledajte jedinu sačuvanu fotografiju sa svadbe Vesne Zmijanac i Kemiša

Svadba Vesne Zmijanac i Miroljuba Aranđelovića Kemiša bila je u to vrijeme događaj godine. No, o detaljima njihove ljubavi nije poznato mnogo informacija, a na jednom Instagram profilu objavljena je jedna od rijetkih fotografija s njihovog vjenčanja, inače jedina.

Iako su u braku bili samo tri godine, Vesna je nerijetko govorila da joj je vrijeme provedeno sa njim ostalo u lijepom sjećanju.

Jedna jedina fotografija sačuvana je sa njihovog vjenčanja, a oni koji su je vidjeli, prokomentarisali su da su oboje neprepoznatljivi. Lijepi, mladi, zaljubljeni, nisu skidali osmijeh sa lica.

"Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena", rekla je Vesna jednom prilikom.

Kemiš je rekao da su se on i Vesna rastali kao ljudi.

"Nakon razlaza imao sam svoj stan, vodeni krevet i brojne devojke. Nije mi padalo na pamet da se vezujem. Nakon nekog vremena u moj život ušla je Zorica i unela neku drugu dimenziju. Moja sadašnja žena me nije otela Vesni, već sam tada sam odlučio da odem", ispričao je Kemiš.

