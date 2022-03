Pogledajte kako je Verica Rakočević izgledala 1966. godine

Poznato je da je Verica Rakočević i u mladosti bila žena izuzetne ljepote, a sada je isplivala vjerovatno jedna od najstarijih fotografija koju je ikada pokazala.

Verica Rakočević nikada se nije opterećivala godinama i brojevima iz lične karte. Ona i dan-danas živi život punim plućima i izgleda fenomenalno, a tome je sigurno doprinijelo i uživanje u ljubavi s 35 godina mlađim kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem, piše Glossy.

Čitav njihov odnos, od samog početka, nije podređen društvenim normama.

"U trenerci smo otišli u opštinu da se potpišemo, a onda smo se vratili da se spremimo za slavlje koje smo organizovali na splavu. Pošto Veljko ima averziju prema svemu što je luksuz ili potpada pod džet-set predložio je da raspalimo roštilj i napravimo pljeskavice i ćevape, a da umesto fensi kolača poslužimo šampite i krempite", ispričala je ona.

Verica je svjesna svojih godina, ali to ne znači da je one sputavaju u bilo čemu:

"Vrlo sam svesna svojih godina i trudim se da ih nosim u skladu sa energijom koju imam. Uopšte ne pripadam onoj kategoriji žena koja će se takmičiti sa mlađima, to mi je primitivno. Ogorčena sam na činjenicu da žena kada napuni 35, 40 godina mora da nosi kratku kosu, haljine duge do zemlje, ne sme da joj se vidi nijedan delić tela. To je glupost, treba da se oblačite onako kako se osećate", istakla je Verica.

Ona je i u mladosti bila žena izuzetne ljepote, a sada je podijelila fotografiju iz djevojačkih dana. U pitanju je, preciznije, fotografija iz 1966. godine, kada je Verica imala svega 19 godina i, kako je napisala, tada je bila maturantkinja Devete gimnazije.

"Maštala o karijeri pisca, a život je imao druge planove za nju", napisala je Verica u opisu fotografije.

