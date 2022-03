Pogledajte reakciju Nikol Kidman na šamar Vila Smita na dodjeli Oskara

Na 94. dodjeli Oskara Vil Smit je ošamario voditelja Krisa Roka, o čemu se ne prestaje pričati. Rok se našalio na račun obrijane glave Džejde Pinket Smit.

Reakcije na internetu su različite, a ona Nikol Kidman je postala mim.

Nicole Kidman reacting to Will Smith punching Chris Rock is more Lucy than Being the Ricardos. pic.twitter.com/BdFomkE7BZ