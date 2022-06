Pojavio se dokaz da je Kim Kardašijan unakazila haljinu Merilin Monro

Kim Kardašijan bila je odlučna u namjeri da se na ovogodišnjoj Met Gali održanoj u maju pojavi u kultnoj toaleti legendarne Merilin Monro. Iako je za potrebe haljine drastično izgubila na kilaži, i iako je Muzej "Ripley's Believe It Or Not", koji je otkupio modni unikat 2016. za 4,8 miliona dolara i čuvao pod posebnim uslovima - na temperaturi od 68 stepeni i vlažnosti vazduha od 40 do 50 procenata, u dogovoru s rijaliti zvezdom učinio sve da se ne ošteti - haljina je zvanično uništena.

TV zvijezda Kim Kardašijan šetala je crvenim tepihom Met Gale u nezaboravnoj svjetlucavoj haljini koju je Merilin Monro nosila 19. maja 1962. godine na proslavi 45. rođendana tadašnjeg američkog predsjednika Džona F. Kenedija.

Haljina koja je duo pop-kulturne istorije i koju nazivaju "nacionalnim blagom", poslije Met Gale ne izgleda više isto.

Kako se u međuvremenu saznalo, Kim Kardašijan haljinu nije mogla da zakopča, pa je ostala raskopčana na leđima i vodilo se računa da materijal i kristali ostanu neoštećeni.

I pored svih mjera predrostrožnosti, haljina je ipak uništena. Fotografija prije i poslije Met Gale otkriva da je poderana, materijal se raširio i kristali su na pojedinim mjestima ispali i tekstura i kvalitet Bob Makijvog rada više nisu isti.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala. The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS — Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022

"Jako sam razočaran što ovu legendarnu haljinu, staru 60 godina, neko nosi u javnosti", rekao je Majkl Morgan, autor knjige: "The Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist", za "NewYork Post" dan nakon Met Gale.

Dodao je da je haljina veoma osjetljiva i da se čuva u specijalnim uslovima, ali da je zloupotrijebljena za crveni tepih.

Morgan Majkl navodi da parfem, šminka i znoj mogu da je oštete trajno. Sa druge strane šminker Kim Kardašijan, kao piše "NY Post" rekao je da je Kim učinila sve kako bi haljina ostala u savršenom stanju i da ju je sa uvažavanjem i poštovanjem tretirala.

"Kim Kardašijan nastavlja da pokazuje poštovanje prema istoriji mode i unikantnim modelima. Detaljno je istražila na koji način da se haljina očuva, uz brigu da nema šminkanja dijelova tijela i da haljinu nosi jako kratko - samo na crvenom tepihu", navode iz muzeja "Ripley".

Nina Boski, producent dokumentarne serije o Merilin Monro i podkasta posvećenom životu Merilin Monro rekla je da Kim Kardašijan u čuvenoj haljini na Met Gali nije trenutak koji treba da se pamti.

"Razumijem da je Kim željela da je ponese i izazove interesovanje medija, kao da je to krpa. Opet, tu haljinu je nosila prije nje samo jedna osoba - Merilin Monro. Na sve to obilježava se 60 godina od smrti Merilin Monro što ostavlja gorčinu", rekla Boski.

Skot Fortner, istoričar i kolekcionar, rekao je da je Kim u haljini filmske dive razbjesnilo ljude jer je to "svetinja" koju je nosila samo Merilin.

"To je nacionalno blago koje nije trebalo da se ponovo nosi. Da je bilo do mene, ne bih dozvolio da se komad američke kulturne istorije tako zloupotrijebi. Samo da se razumijemo, ovo nema nikakve veze s Kim Kardašijan", zaključio je Fortner.

Muzej "Ripley's Believe It Or Not" u saopštenju je naveo da je sve izvedeno po protokolu kada je u pitanju haljina Merilin Monro i da nema oštećenja, ali ni potrebe za brigom.

(Blic žena)