Porodila se Ešli Grejem

Plus-sajz model Ešli Grejem postala je majka još dva dječaka.

Manekenka se porodila kod kuće, u 40. nedelji trudnoće, a Ešli je na svom Instagram profilu napisala da su bebe zdrave.

Ona je, takođe, dodala da će uzeti neko vrijeme za sebe, kako bi se posvetila svojoj djeci, ali i mužu.

Podsjetimo, ona i njen suprug Džastin Ervin imaju već jedno dijete - sina Ajzaka, kojem je Grejemova izuzetno posvećena.

"Kada sam zatrudnila sa Ajzakom, udarila sam se po glavi i rekla: 'Ok, moraćeš dodatno da vježbaš ono što svima propagiraš', jer se moje tijelo mijenjalo nevjerovatno brzo. I nisam shvatala šta će mi trudnoća zapravo uraditi, od strija do dobijanja 25 kilograma. Sada, u ovoj trudnoći, zapravo se nisam ni mjerila, jer jednostavno ne želim da znam. I to je bilo korisno za mene jer moje zdravlje nije određeno mojom težinom. Znam da se veoma brinem o sebi i bebama, ali ipak postoji taj razgovor koji stalno vodim sama sa sobom: 'Tvoje tijelo je hram. Tvoje tijelo je snažno. Tvoje tijelo može da uradi ovo'", ispričala je Ešli svojevremeno.

(B92)