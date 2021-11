Potresna ispovijest Lepe Lukić o zabranjenoj ljubavi

Lepa Lukić, nikada od javnosti nije krila svoj život. Uvijek je otvoreno pričala o svemu, a nedavno je otkrila i da je imala nesrećnu ljubav zbog koje je željela da se ubije.

"Bila sam smrtno zaljubljena u momka kad sam imala 16 godina i htela sam da se ubijem zbog njega, da se obesim u štali. Plašila sam majku, ako mi ne da da se sa njim viđam da ću da skočim u Moravu, a ustvari lagala sam", rekla je Lepa u emisji Grand Specijal, a onda opisala susret sa momkom nakon što je postala poznata:

"On živi u Sremskoj Mitrovici, a ja sam bila na koncertu tamo. Kad sam izašla i videla ga u prvom redu, kad se nisam skamenila. On je tu došao da me vidi i da me pozdravi, meni su se noge odsekle, nisu moje bile (smeh), ali prođe to... To je bilo u mladosti, a ja sam već imala 30 godina kad sam ga srela. Prošlo je, ali nikad se više ne bih sastala sa njim", rekla je Lepa u emisiji "Zvezde Granda specijal".

(Magazin Novosti)