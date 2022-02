Poznato kada i gdje će se vjenčati Sloba Radanović

Folk pjevač Slobodan Radanović nedavno je objavio da ove godine planira da stane na ludi kamen sa svojom dugogodišnjom djevojkom Jelenom Đuričanin.

Kako Telegraf Jetset otkriva, Sloba i Jelena sudbonosno "da" izgovoriće 14. februara na Svetog Trifuna, odnosno na Dan zaljubljenih.

Oni, kako saznajemo, pripremaju intimno vjenčanje koje će biti upriličeno u jednom manastiru, a kome će prisustvovati najuži članovi porodica Radanović i Đuričanin, kao i Jelenina djeca.

Nakon crkvenog, održaće se i ceremonija građanskog vjenčanja u jednom prijestoničkom restoranu. Budući mladenci uveliko pripremaju vjenčanje, a detalje kriju i od najbližih članova porodice, jer žele da cijeli događaj bude iznenađenje za sve.

"Ne bih komentarisala ništa u vezi sa tim, molim vas pozovite Slobodana, on će vam sve reći", rekla je Jelena za Telegraf Jetset.

Podsjetimo, Sloba je nedavno izjavio da planira da ove godine stane na ludi kamen:

"Možemo očekivati da to bude ove godine, mislim da je vreme za to, razmišljam o tim stvarima, osnivanju porodice i jedva čekam da se oprobam u tome. Ne znam kako će to sve izgledati, nismo pričali, ali obavestićemo vas sve na vreme. Ima mnogih kolega koje bih voleo da mi zapevaju na svadbi, možda Darko Lazić, Prijovićka, njih volim i privatno da slušam, Jovan Perišić, ma biće svega", otkrio je Radanović, pa dodaje:

"Ni mama ne zna ništa konkretno još uvek, ali ona Jelenu mnogo voli, ne sumnjam da će se oduševiti. Da ona nije prava za mene, mislim da bi se to odavno raspalo. Nije mi bitno da li će biti dečak ili devojčica, bitno samo da je živo i zdravo", zaključuje Sloba Radanović.