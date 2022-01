Princ Čarls postaje rijaliti zvijezda

Sin kraljice Elizabete II odlučio je da se okuša kao rijaliti zvijezda, a u novoj emisiji o životu aristokratskih porodica, pomaže jednom od učesnika da kupi kravu na sajmu poljoprivrede.

Čini se da je budući nasljednik odlučio da uzme prednost nad princom Harijem i Megan Markl koji su se, nakon potpisivanja ugovora sa Netfliksom, obvezali na snimanje serija i filmova o sopstvenom životu.

Kako je princ Čarls oduvijek bio osviješćen o važnosti stočarstva za opstanak britanske ekonomije, uzgajivači stoke za koje se princ zalagao i finansijski, nerijetko su mogli da ga pozdrave u obilasku.

Ipak, ovoga puta njegovim "stočarskim sposobnostima" moći će da svjedoče gledaoci ispred malih ekrana, budući da će se princ oprobati u emisiji o životu aristokratskih porodica.

U jednoj od epizoda koje se emituju na ITV-u, princ Čarls će pomoći prijatelju lordu Džeraldu Bernardu Fitzalan-Hauardu prilikom kupovine krave na sajmu poljoprivrede.

Rijaliti je nazvan "Keeping Up With Aristocrats" što već nagovještava da gledaoce očekuje i dosta humora, budući da su ga uporedili sa onim o najpoznatijoj američkoj porodici "Keeping Up With Kardashians".

"O, moj Bože! Vidite li ko je ovdje? Princ Čarls! O, Bože!", govori lordova supruga Ema, imitirajući Kardašijanke.

