Princeza Ljubica i princ Mihailo postaju roditelji po drugi put

Princ Mihailo i princeza Ljubica Karađorđević početkom sljedeće godine ponovo će postati roditelji.

"Osećam se odlično. Sve je manje-više isto kao kada sam bila trudna sa Natalijom. I tada, a i sada, neko vreme sam imala blage mučnine. Zapravo, više su mi smetali određeni mirisi koji su izazivali tu reakciju. Bogu hvala, dobro podnosim drugo stanje. Aktivna sam kao i inače, mada mi se čini da se sada malo više zamaram. Opet, pretpostavljam da je to očekivano, budući da imam trogodišnje dete za kojim jurcam po ceo dan. Prošli put sam više mogla da se posvetim sebi i pripremama za porođaj, sada to nije slučaj jer je Natalija na prvom mestu. Ali, sve su to neki slatki životni izazovi sa kojima se lako izlazi na kraj", otkrila je princeza.

Trogodišnja princeza Natalija uskoro će postati starija sestra, zbog čega su svi članovi porodice Karađorđević neizmerno srećni.

(Magazin Novosti)