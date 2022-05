Rada Manojlović: Ne znam zašto ranije nisam preuzela život u svoje ruke

Haris Berković i Rada Manojlović odlučili su da stave tačku na šestogodišnju vezu, što se dogodilo na iznenađenje svih pogotovo zobg činjenice da su Rada i njen izabranik živjeli već neko vrijeme pod istim krovom.

Navodno je Rada bila ta koja je odlučila da prekine vezu i zatražila od svog devet godina mlađeg dečka da se iseli iz stana. Kako su mediji prenijeli, Manojlovićeva je primijetila da je u njihovom odnosu počelo mnogo toga da se podrazumijeva i da više nije bilo kao prije. Kako je veza prerastala u naviku, pjevačica ju je okončala.

Od raskida je protekao određeni period, pa je mogla da razmisli o svojim greškama, ali i strahovima. Može se reći da joj je raskid pomogao da ponovo uredi svoj život.

"Primetila sam da me plaši prolaznost, kada je nešto tako konačno i nakon čega nema povratka. Takođe bih rekla da strahujem od nepoznatog, onoga što ne mogu da vidim i kontrolišem. Dosta sam bila loša i u organizaciji umela sam da radim par noći zaredom, a onda da isto toliko spavam, budeći se šlogirana i potpuno nepodobna za život. Konačno sam sada uspela to da rešim. Ne znam zašto ranije nisam preuzela život u svoje ruke i zašto sam to dozvoljavala", prenosi Story.