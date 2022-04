Rada Manojlović otkrila šta je na sebi promijenila

Pjevačica Rada Manojlović priznala da joj je na početku karijere starija koleginica Snežana Đurišić skrenula pažnju na jedan detalj na njoj koji mora da sredi.

U pitanju su zubi, a kako je Rada objasnila, to je bilo jedino što joj se na njoj nije dopalo, pa je čim prije rado napravila tu promjenu.

Naime, Rada se prisjetila svojih početaka, kada je često bila na meti starijih i iskusnijih kolega, koje su je kritikovale na račun njenog pjevanja, ali i fizičkog izgleda.

Najviše ju je boljelo kada joj je Snežana Đurišić pominjala tada nereprezentativne zube, ali joj je sada jako zahvalna na tome.

"Pamtim šta mi je rekla za zube, to mi je tada bilo baš teško... Kada mi je to rekla, da me rešeta", te suknja, te zubi... Snežu ipak mnogo volim, ona deluje opasno na prvi pogled, ima taj strašan gard, ali je jako dobra i draga koleginica.

"Bila je inicijator i hvala joj za te zube, inače bih i dalje bila ajkula", našalila se na svoj račun pjevačica, a onda progovorila o navodima da je u drugom stanju i da Harisovi roditelji priželjkuju unuče.

"Ništa to nije tačno, odavno ne komentarišem privatni život. Što se tiče unučeta, mi se pitamo, na kraju smo mi glavni - bilo je sve što je želela da kaže", rekla je Rada za medije.

(Telegraf)