Raspada grupa Hurricane?

Djevojke iz popularne grupe Hurricane će uskoro početi solo karijeru, budući da će ova grupa u septembru doživjeti raspad.

Već neko vrijeme se spekuliše o raspadu popularnih "uraganki", a sada je i objelodanjeno da nisu sve samo spekulacije, već tačna informacija, piše Blic.rs.

Kako je otkrio izvor blizak grupi, bilo je samo pitanje vremena kada će se ovo i desiti.

"Njih tri jednostavno više nisu mogle zajedno da izdrže. U pitanju je sudar tri potpuno različita karaktera koji su i te kako uticali na cijelu atmosferu u grupi", rekao je izvor.

Grupa Hurricane, koju čine Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević, odradiće ljetnu turneju i zakazane nastupe koje imaju u predstojećem periodu, nakon čega će se odvojiti.

"Imaju ugovor s menadžerom do septembra i onda su odlučile da ga ne obnavljaju. Generalno se njih tri nisu najsjajnije slagale, pa je to i uticalo da posao ne funkcioniše najbolje i da dođe do razdora među njima. Za tri mjeseca će Hurricane grupa biti prošlost i one će se oprobati u solo karijeri", tvrdi izvor.

Već mjesecima se na društvenim mrežama komentariše da među pjevačicama postoji netrpeljivost, te da primjećuju da je Ivana izdvojena od Ksenije i Sanje. One te navode nisu htjele da komentarišu, ali je sumnje podgrijala Nikolićeva, koja je nedavno proslavila rođendan bez koleginica.