Rastaju se Šakira i Pike?

Čini se da je ljubavnoj priči koja je počela pre 12 godina na Svetskom prvenstvu fudbalu u Južnoj Africi došao kraj.

Svjetski mediji pišu da se fudbaler Žerard Pike i pjevačica Šakira rastaju, a ove glasine je podgrijalo nekoliko činjenica.

Kako piše El periodico, nekoliko komšija u zgradi vidjelo je fudbalera u toku prošle nedjelje nekoliko puta kako ulazi i izlazi iz svog momačkog stana, a navodno je viđen i u noćnom provodu sa grupom prijatelja među kojima je bio i fudbaler Riki Puig.

Takođe, mnogi su u posljednjoj Šakirinoj pjesmi "Te Felicito", koja je objavljena ove godine, "vidjeli" njen "obračun" sa muškarcem sa kojim je provela posljednjih 12 godina.

"Kako bih te upotpunila, uništila sam sebe. Upozoravali su me, ali nisam obraćala pažnju. Shvatila sam da je sve tvoje lažno, to je bila kap koja je prelila čašu. Nemoj da mi kažeš da ti je žao, iako izgledaš iskreno. Ja te dobro poznajem i znam da lažeš. Čestitam ti na dobroj glumi, u koju si me uvjerio. Srećno sa daljim ulogama, izgledaš dobro u toj predstavi", riječi su pjesme "Te Felicito."

Korak dalje su išli pojedini mediji, pa su kao znak da nešto nije u redu jeste vidjeli u tome što u posljednje vrijeme Pike i Šakira nisu dijelili sadržaj na društvenim mrežama iako su dotad uglavnom bili ažurni.

Šta se krije iza breijga? Kao razlog navodnog rastanka, mediji napominju prevaru te da je slavnog fudbalera pjevačica uhvatila u preljubi.

Podsjetimo, Šakira i Pike su 12 godina bili u vezi i imaju dva sina, Milana i Sašu.

