Razvodi se Jovana Jeremić?

Voditeljka Jovana Jeremić godinama je u braku sa Vojislavom Miloševićem sa kojim ima kćerku, a sada je podgrijala priče o razvodu od supruga.

Jovana i Vojislav, imali su bračnu krizu, što je Jovana jednom prilikom rekla, a sada je voditeljka iznandila svojim potezom.

Naime, ona je promijenila prezime na Instagramu i obrisala prezime muža, te umjesto Jovana Jeremić Milošević, sada stoji samo Jovana Jeremić, koje je njeno djevojačko prezime.

Voditeljka je svojim postupkom dodatno navela mnoge da pomisle da nešto nije u redu u njenom braku, a nedavno je ispričala da ima hrabrosti da se razvede.

"Imam problem što me startuju oženjeni. Ja nisam tip žene da bih pristala da budem nekom ljubavnica. Ja prva nisam prevarila. Ako osetim da mi ne ide u braku, ja ću se razvesti. I to ne treba da bude 'vau, razvela se Jovana Jeremić', kad se bude dogodilo, i ako se dogodi. Zato što ja ne varam, ako mi ne odgovara da živim kako sam živela, normalno da ću da izađem iz braka i da idem dalje. To su teške odluke za koje ja imam hrabrosti. Tako da nemoj da mi dolaze neki zauzeti muškarci i da mi pričaju priče da ne mogu, da imaju dete, da im je žena bila tu u nekim trenucima... Vidi, ako sam mogla ja, svako drugi može", rekla je Jovana ranije.

"Ovo je godina novih odluka, završetaka svega što nije valjalo, a 2022. će biti godina mog ponovnog rođenja. Stalno me pitaju kad ćeš prvo dete, kad ćeš drugo. Što me niko ne pita kad ćeš prvi, kad ćeš drugi brak? Samo mi decu spominju, niko muževe. Ubacite kad će drugi brak, kad će treći brak", govorila je Jeremićeva tom prilikom.

