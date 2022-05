Šakira u Kanu istakla seksepil do maksimuma

Na premijeri filma "Elvis" crvenim tepihom prošetale su brojne poznate dame iz svijeta kinematografije i mode, a raskoša ni pršle večeri nije nedostajalo.

Ipak, dozu glamura i visoke elegancije donijela je Šakira. Pjevačica je svoje obline istakla uskom crnom haljinom koja prati liniju tijela. "Srcoliki" dekolte i šlic sa strane, kao i prozirne rukavice pojačale su njen seksepil do maksimuma, a duga talasasta kosa i svedena šminka su bili pravi izbor u domenu ljepote.

Podsjetimo, Kolumbijka je u vezi sa fudbalerom Žerarom Pikeom od 2011. godine i zajedno imaju dvojicu sinova Milana i Sašu. Njihova ljubavna priča je privlačila mnoge, a tajni sastojak njihove ljubavi je jednostavan - Šakira ne želi da se uda za Pikea.

Ona naglašava da to ne znači da ne želi da provede cijelu život sa njim.

"Da budem iskrena, brak me mnogo plaši. Ne želim da me on vidi samo kao ''suprugu'. Hoće da me vidi kao djevojku, ljubavnicu, zabranjeno voće... Razumijete? Hoću da ga držim u pripravnosti, da misli da je sve moguće i da zavisi od ponašanja", istakla je.

(b92)