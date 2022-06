Sale Tropiko pjevao za gajbu piva

​Sale Tropiko ispričao je anegdotu i prisjetio se svog prvog nastupa i momentaa kada je poželio je shvatio da želi da postane pjevač i da je ta profesija za njega.

"Mi smo krenuli iz Leskovca vozom, moj pobratim i ja... Nisam znao ni jedan tekst napamet imao sam onu veliku pesmaricu gde su bili tekstovi svih pevača, imao sam 14 godina i dogovorili smo nešto po 10 maraka, to mi je bio baš prvi nastup i nakon tih par pesama ja sam se opustio i popeo se na sto, gledajući kafanu i kako to drugi rade i došla mi je ta energija ja sam znao da ću se baviti ovim, iako sam tada tek krenuo u srednju školu, a od tih para nije bilo ništa, dobili smo gajbu piva da nam plate što smo nastupali, ništa nismo uzeli i bili smo švorc, bez para", pričao je on kroz smijeh u emisiji "Magazin in" i dodao:

"Krenuli smo nazad vozom kući za Leskovac, pa promašimo stanicu pa odemo za Pečenjevce, pa nas tamo probude...", prenosi Grand.