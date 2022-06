Samanta iz "Seks i grada" u sedmoj deceniji oduševila u kupaćem kostimu

Čuvenu Samantu Džouns tumačila je u seriji "Seksa i grad" glumica Kim Katral. Ona se pojavljivala u šest sezona ove serije. Sada ima 65 godina, ali izgleda nevjerovatno, što je i dokazala fotografijom na svom Instagram profilu.

"Nema ništa da se vidi ovde, nastavite dalje", napisala je Kim ispod slike.

Međutim njeni fanovi smatraju da i te kako ima šta da se vidi.

"Izgledaš nevjerovatno", "Samanta Džouns, volim te", komentarisali su njeni obožavattelji.

Sukob sa Keri Bredšo?

Kim je nedavno u intervjuu za "Variety" rekla da ne želi da prihvati ulogu u trećem nastavku filma "Seks i grad" jer napisan scenario ne doprinosi napretku njenog lika. Brojne reakcije izazvala je i njena izjava da glavne junjakinje ovog ostvarenja, Sara Džesika Parker, Kristin Dejvis i Sintija Nikson, nisu njene prijateljice.

Međutim, Parkerova se nije obazirala na izjavu koleginice i njihov odnos iza kamera, ali je demantovala njene riječi o pomenutom filmu gostujući u podkastu "Awards charter":

"Toliko sam pazila da nikada ne kažem bilo šta neprijatno jer to nije način na koji vodim komplikovane razgovore", rekla je Sara i dodala da nije tačno da je Kim odbila ulogu već da studio nije želio da prihvati njene uslove. To je ujedno i razlog zašto je snimanje filma odloženo, a Parkerova je objasnila da, "nisu željeli da snimaju bez Kim".

"Svaki glumac ima pravo da zahtijeva određene stvari, da ima ugovor koji mu odgovara. Nikada ne bih osporila tako nešto jer iskreno, to nije moja stvar. Da li smo razočarani? Naravno, ali to se dešava. A onda je bilo mnogo razgovora u javnosti o tome kako se Kim osejćala u vezi sa serijom i još jednom, nije na meni da joj kažem: 'Grešiš, to bi za tebe bila sjajna stvar'. Provela sam mnogo godina radeći zaista naporno, i uvijek sam pristojna prema svima na snimanju, brinem o ljudima, odgovorna sam prema njima, prema svojim poslodavcima i onima za koje smatram da odgovaram kao producent serije", iskrena je bila čuvena Keri Bredšo i dodala da je Samantin lik nesumnjivo doprinio uspjehu serije.

