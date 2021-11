Sandra Bulok oduševila: Odjelo laska figuri

Sa svojih 57 godina, ova poznata glumica sija i izgleda fantastično.

Odjelo kao da je skrojeno za nju, a boja u potunosti odgovara njenoj kosi.

Sandra Bulok, poznata po svom šarmu i harizmi, izgledala je veličanstveno kada je došla na snimanje emisije "Jimmy Kimmel Live".

Brineta je blistala u ljubičastom odjelu od pliša, a činili su ga blejzer i široke pantalone. Ispod blejzera je nosila svilenu košulju sa mašnom, a elegantni stajling je nadogradila sa svjetlucavim sandalama.

Povod gostovanja je njen novi film "The Unforgivable", čija je premijera zakazana za 24. novembar.

Podsjetimo, Sandra je postala popularna širom svijeta zahvaljujući filmu "Brzina" (1994), u kom je glumila sa Kijanu Rivsom, a jednom prilikom je prokometarisala o saradnji sa glumcem: "On je bio zgodan. Bilo je teško za mene da budem ozbiljna. On me je gledao, a ja sam se kikotala", rekla je Sandra, prenosi B92.