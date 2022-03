Sanja Vučić: "Marija Šerifović je veći frajer od mnogih muškaraca"

Sanja Vučić bila je gošća na nastupu Marije Šerifović.

Vrhunac prve večeri pjevačicinog koncerta bio je kada je Šerifovićeva vratila članici grupe "Hurricane" dug od 20 evra, zbog izgubljene opklade, a potom je i zaprosila.

Vučićeva ne krije da ju je gest Šerifovićeve iznenadio, a nije ni štedila komplimente na pjevačicin račun.

Prilikom izglaganja Sanja je istakla da je Marija veći frajer od mnogih muškaraca.

"Bila sam baš iznenađena kad me je zaprosila. Naravno, pristala sam! Marija je legenda, carica, džek... Ma veći je frajer od mnogih muškaraca! Nažalost, nije mi dala prsten, pa još nemam dokaz da smo verene. Ma, bre, ko se ne bi udao za pobednicu Evrovizije?!", kaže Sanja, prenosi "24sedam".

Sanja priznaje da je trenutno singl i ne krije da je Marija prva osoba koja ju je zaprosila.

"Nikad nisam bila zaprošena! Niti mi je neka žena nudila brak, niti muškarac. Posebno ne pred hiljadama ljudi na bini! Trenutno sam sama, pa je Marija iskoristila priliku. Eto, nemam dečka, a nemam ni devojku", priča Vučićeva, koja na pitanje da li makar ima udvarače odgovara:

"Njih uvek ima! Muškarci mi prilaze, startuju me, ali za sada mi nijedan nije zapao za oko. Pišu mi i na Instagramu, čak mi šalju i fotografije intimnih delova tela! Ne čuvam te slike i ne upoređujem polne organe, već ih obrišem. To mi je baš degutantno! Kad je reč o ženama, one mi samo dele komplimente, nisu navalentne kao frajeri. Ako budem ulazila s nekim u vezu, to mora da bude neko ko je pametan i talentovan, kao što je Mara za pevanje!"