Sara Džesika Parker emotivno o pokojnom kolegi VIliju Garsonu

Glumica Sara Džesika Parker osvrnula se na posljednjih nekoliko dana s kolegom Vilijem Garsonom prije njegove smrti. Podsjetimo, glumac, koji je igrao u seriji "Seks i grad" lik Stenforda Bleča, preminuo je od raka pankreasa u septembru prošle godine u 57. godini.

Sara je u dokumentarcu "And just like that..." rekla da je bila jedina osoba na setu koja je znala za Garsonovu bolest.

"Da je mogao da ostane još jedan dan, još dva sata, još tri nedjelje, prizvao bi snagu i odgurnuo strašnu bol u kojoj se nalazio", rekla je glumica i nastavila:

"Bože, ne mogu da vjerujem da ne mogu da nazovem Vilija. Ne mogu da vjerujem da ga ne mogu nazvati. Ne mogu vjerovati", rekla je zvijezda serije "Seks i grad".

Garson je posljednji put javno viđen 1. avgusta, kada je ponovio svoju ulogu talent menadžera Stenforda Bleča u seriji "And just like that..." prije nego što se iznenada preselio u Japan, piše "Daily Mail".

(Telegraf)