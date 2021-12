Sara Džesika Parker očajna zbog optužbi protiv Krisa Nota

Medijski navodi i nove optužbe o seksualnim napadima koji se nižu na račun glumca Krisa Nota ostavile su bez riječi i njegovu partnerku iz serije "Seks i grad", Saru Džesiku Parker, koja strahuje kako će sve to uticati na cijelu ekipu serije "And Just Like That".

Kako je otkrio izvor blizak Sari Džesiki Parker za "Us Weekly", holivudskoj glumici cijela priča je slomila srce i, iz nekog razloga, upravo se ona osjeća kao da je sve razočarala i iznevjerila.

Uoči Božića "The Hollywood Reporter" objavio je priče dviju žena, koje su pod pseudonimima Zoi i Lili optužile javno Nota da ih je seksualno zlostavljao. On je sve optužbe negirao, tvrdivši kako su ti odnosi bili sporazumni.

"Ona je zaštitnički nastrojena prema Keri Bredšo i ljuta je jer su ona, ali i svi ostali iz serije, dovedeni u ovu poziciju. Nije tu riječ o novcu, već o onom što je Keri radila. Keri je uvijek želela da pomogne drugim ženama, a sada su, dok je ona trebala na njih da pazi, žene otkrile da su bile povrijeđene", otkriva izvor.

U novim nastavcima "Seksa i grada", pod nazivom "And Just Like That", Zvjerka je preminuo nakon što je doživio srčani udar, a kako tvrdi izvor, Sara Džesika Parker smatra da su ove optužbe "još jedna smrt".

"Svoju ulogu Keri Bredšo i njene moći Sara Džesika Parker shvata jako ozbiljno, a s velikom moći dolazi i ogromna odgovornost, iako je ona i te kako svjesna da sve ovo nema veze s njom, nego s njim, opet osjeća da je sve iznevjerila", rekao je izvor.

Podsjetimo, tri žene su ranije izjavile da ih je glumac seksualno napao u razdoblju između 2004. i 2015. godine, a Not je negirao sve optužbe i nazvao ih lažima, prenio je Telegraf.