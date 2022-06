Saša Matić otkrio pred kim je imao tremu

Saša Matić dobio je tu čast da na festivalu ''Skale'' koji se ovih dana održava na crnogorskom primorju održi spektakularan nastup kojim je najavio sve ono što slijedi.

"Ovo me podseća na jednu davnu godinu kada sam ja pobedio na Budvanskom festivalu, takav osećaj stičem, to je bilo 2003. godine. Ja inače volim ovakve stvari, ove festivale i druženja i drago mi je da se vraćaju na velika vrata i to je znak da se muzika vraća na velika vrata", kaže Saša koji je evocirao uspomene baš na ovaj festival.

"Ovaj festival se nekada zvao 'Sunčane skale' i sećam se kada je Toše Proeski pobedio sa pesmom ''Tajno moja'' kada ja još nisam ni album izdao . To je čini mi se neka 2001. godina", dodao je Matić.

Uzbuđenje pred nastup na otvaranju ''Skala'' nije krio, i dodao da mu trema nikada nije predstavljala problem tokom dugogodišnje karijere.

"Nikad nisam imao tremu ni od koga osim od Šabana Šaulića i kada me je 1999. godine Aca Lukas izveo na binu na svom koncertu u Hali Pionir kao gosta", kroz smeh je ispričao.

Ali pored posla, popularni pjevač uvijek nađe malo vremena za uživanje.

"Došao sam iz Perasta ovde pravo. Čim dođe juni mesec, pa sve do septembra ja sam ovde u Crnoj Gori i kupanje je obavezno. Mnogo volim da plivam", rekao je on.

A da li ima neke ritaule, ljude ili mjesta koji su u Crnoj Gori nezaobilazni, Saša odgovara:

"Nije to ritaul ali kad dođem u Perast imam restoran koji obavezno obiđem, kao i jedan ovdje u Herceg Novom.

Kako je festival otvorio sa dragom koleginicom Milicom Pavlović, sa kojom ima i duet, dotakao se skandala koji je proživaljavala sa pjevačicom Anom Nikolić zbog pesme ''Provereno''.

"Milica je na estradi jedna od najboljih osoba koje sam u životu upoznao i mislim da se pravi nepotrebna fama oko toga i da tu moraju da se uključe autori. Kako meni neko može da ukrade pesmu koju sam snimio i pošteno platio? Mi smo pevači, muzičari, mi smo tu da napravimo ugođaj publici i da je uveseljavamo i žao mi je što je ta fama sada važnija nego Milicin nastup", ispričao je Saša pred kamerama, prenosi Grand.

Pored glavnih akterki ove priče, u sve u se umiješali i Jelena Karleuša i Aca Lukas, koji se držeći razlčite strane i sami upali u konflikt, a evo kako Saša kao prijatelj i pjevača i pjevačice ovo komentariše.

"Nisam mnogo pratio. Otkako je prošla korona ne znam gde spavam a gde se budim. Rešiće se to i leći će sve na svoje mesto", odgovorio je.