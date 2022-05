Seka Aleksić: Ponosna sam koliko sam izdržala, mislim da je od mene dosta

Kako je Seka objavljivala na Twitteru, u proteklom periodu je morala da se odrekne svega onog što voli da jede.

Međutim, tim mukama je došao kraj.

"Ponosna sam na sebe koliko sam izdržala da ne jedem slatkiše i testo, mesec dana - ljudi, ja mislim da je od mene dosta. Vreme je da se vratim na doručak: pasta sa četiri vrste sira, ručak pica i večera makovnjača, a užina, zna se, krem bananice", poručila je Seka svojim pratiocima na Twitteru.

Inače, pjevačica se nedavno požalila prijateljima na Twitteru da tokom čitavog dana skoro nije jela, kako bi se dodatno stesala, a sve je to opisala u šaljivom stilu.

"Danas nisam jela skoro ništa! Odlučila sam da se pretvorim u lizalo, što reče jedna žena. Neće meni telo biti veće od glave. Od sada će mi glava biti veća od tela", našalila se tada Seka.

Inače, kada je smršala 10 kilograma, Seka je priznala za medije u čemu je njena tajna.

"Zdrava ishrana, to nisu nikakve dijete, jedem pet obroka dnevno. Veljko jede sve što ostane, ali samo zdravo. Najveći moj problem je što sam ja kuvarica, domaćica koja kuva i mesi i onda jednostavno sam preterala u jednom momentu. No, to se kod mene često dešava", ispričala je Aleksićeva, prenosi Prva.rs.