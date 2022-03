Seka Aleksić o dijeti: Neće meni telo biti veće od glave

Pjevačica Seka Aleksić koja periodično kuburi sa viškom kilograma, nedavno je smršala čak 10 kilograma, a sada se odlučila na rigorozniji metod.

Seka se, naime, juče požalila prijateljima na Twitteru da tokom čitavog dana skoro ništa okusila nije, kako bi se dodatno stesala, a sve to opisala je u za nju svojstvenom, šaljivom stilu.

"Danas nisam jela skoro ništa! Odlučila sam da se pretvorim u lizalo, što reče jedna žena. Neće meni telo biti veće od glave. Od sada će mi glava biti veća od tela", našalila se Seka.

Inače, nedavno, kada je smršala 10 kilograma, priznala je za medije u čemu je njena tajna.

"Zdrava ishrana, to nisu nikakve dijete, jedem pet obroka dnevno. Veljko jede sve što ostane, ali samo zdravo. Najveći moj problem je što sam ja kuvarica, domaćica koja kuva i mesi i onda jednostavno sam preterala u jednom momentu. No, to se kod mene često dešava", ispričala je ona.

(Kurir.rs)