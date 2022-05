Seka Aleksić otkrila koliko djece želi da ima

​Seka Aleksić nedavno je proslavila dvadeset godina od izlaska prvog albuma na šta je veoma posebna.

Dug put je prevalila do uspjeha koji je postigla, a svoju karijeru krunisala je devetim albumom po redu koji je naišao na brojne pohvale.

"Smatram da je ovaj album zaista kvalitetan. Sve sam birala po sopstvenom nahođenju i ni za jednu ne mislim da je slučajno tu", istakla je pjevačica.

Iako je podjednako uspješna kao i prethodnih godina, Sekini prioriteti su se u međuvremenu promijenili budući da se već dva puta ostvarila u ulozi majke.

"Sve doživljavam drugačije, muziku, emocije, sve oko mene, od kako sam majka, što je i prirodno. Kada se žena ostvari u toj ulozi sve se promeni u pozitivnom smislu. Iako sam se malo izmestila i otišla da živim praktično na selu ne znači da ću prestati da se bavim svojim poslom. Muzikom ću se baviti sve dok dišem", rekla je.

Da je muzika njena životna ljubav Seka je isticala više puta, međutim uloga majke je nešto zbog čega svakodnevno ima osmjeh na licu, te ne krije da priželjkuje još djece.

"Volela bih desetoro da imam, ali najrealnije je da ih imam recimo petoro. To je nešto što bih mogla da ostvarim, ipak imam 41. godinu. Sve dok se budem dobro osećala i dok to bude u skladu sa mojim životnim dobom, rađaću", tvrdi Seka.

Mada priznaje da joj pol djeteta nije važan, pjevačica ne krije da potajno priželjkuje ćerkicu jer kako kaže tate vole djevojčice. Njenu želju dijeli i suprug Veljko koji joj je ogrmna podrška i oslonac.

"On mi je najveća podrška, a to se odnosi na sve u životu. Ne bih tu vantelesnu opodnju posebno izdvajala. To je segment našeg života kao i svaki drugi", rekla je za grand.online.