Seka Aleksić otkrila šta joj muž prebacuje već 10 godina

Pjevačica Seka Aleksić otkrila je da joj je najveća greška karijere to što je dozvolila da se ugoji i što nije pazila o svom izgledu.

"Mislim da je moja najveća greška u karijeri što sam dozvolila da se ugojim i što nisam pazila o svom izgledu. Smatram da je to mnogo važno. Ja sam takvu poruku ljudima slala koji mene slušaju. Ja ne govorim o buci koja je imala četiri do pet kila viška, ja govorim o ženi koja se ugojila 15 kilograma. To sam bila ja", rekla je Seka.

Seka je istakla da je svjesna toga da njena velika ljubav za hranom nije zdrava i dodala da želi da smrša i da bude fit svom mužu i djeci.

"a volim da jedem. Sve jedem, ne biram. Iskreno to nije zdravo, a ja želim da budem zdrava. Da budem fit svom mužu i svojoj deci. Da budem uvek privlačna. Obaveza žene, ali i muškarca, je da uvek bude lep, privlačan i da paze jedno o drugom", rekla je pjevačica.

Dodala je da njenog muža nervira kada se ona ugoji i da joj napominje da je štata što tako lijepa žena to dozvoljava.

"Čim se ugojim ja vidim da je Veljko nervozan i da njega to nervira. On i sam kaže da je šteta što tako lepa žena sa takvom konstrukcijom tela se ugoji i dozvoli to sebi. Ja sam to naravno shvatila tek posle 10 godina njegovog pričanja. Moje telo ne izgleda na nekom zavidnom nivou, ali sam smršala i mislim da ću tek da smršam. Mada ja ceo život kuburim sa tim kilogramima stvarno ne znam šta se dešava", rekla je Seka.

Kaže da o operaciji smanjenja želuca nije željela da razmišlja.

"Sve sam se ja to raspitala. Ima i da zavežeš želuac, da staviš balon, da operišeš želudac, ima i neki botoks želuca koji rade u Turskoj. Ali apsolutno nisam za to. Osoba sam koja može to da priušti, mada smatram da je to bezveze. Zamisli moj mozak tada, da li sam ja toliko nenormalna da moram da idem da me neko operiše da ja ne bih jela", rekla je Seka za srbijanske medije.