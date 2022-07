Seka Aleksić uradila ono na šta je muž već dugo nagovara

​Pjevačica Seka Aleksić spakovala je kofere i otpunovala na Mikonos, a ono što je sve iznenadilo je da je pjevačica baš tamo odlučila da trenira, iako je pričala koliko joj je teško da se natjera na tako nešto.

Pjevačica je objavila nekoliko slika iz teretane na otvorenom gdje vežba u kupaćem kostimu i izazvala lavinu komentara njenih fanova.

"Odem u teretanu na tri dana, pa onda pet godina pauza. Ne valja ništa na silu", napisala je Seka u opisu fotografija.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno govorila o tome koliko je suprug Veljko nagovarao da povede računa o ishrani i da smrša, međutim kako je objasnila to je uradila tek kada je sama poželjela.

"On se 13 godina borio da ja smršam, tako da je on digao ruke, a on kada je digao ruke ja sam smršala. Ja neku presiju ne podnosim i to sve na mene kontra utiče, ali je srećan što sam skinula kilograme zato što sam ja drugačija, lepša, drugačije zračim", objasnila je ona, prenosi Grand.