Selena Gomez pala na dodjeli nagrada pa reakcijom oduševila fanove

Pjevačica i glumica Selena Gomez saplela se na SAG dodjeli nagrada.

Naime, Selena se pojavila u dugačkoj crnoj Oscar de la Renta haljini, ali su joj Christian Louboutin cipele sa visokom potpeticom predstavljale problem. Nakon što saplela, skinula je cipele i nastavila da hoda bosa.

Selena se pojavila na crvenom tepihu za dodjelu SAG nagrada, a bila je u društvu glumca Martina Šorta. Nakon što se saplela i pala na pod, kolega ju je podigao, a Selenina reakcija je oduševila mnoge njene fanove.

Iako su mnogi fotografi i snimatelji uhvatili momenat njenog pada, Selena je ustala i nastavila da hoda bosa, a čak se i popela na pozornicu bez cipela.

"Predivna žena i dalje može izgledati dobro bosa. Izgledala je nevjerovatno i bez cipela", "Koga briga, i dalje izgleda zapanjujuće", "Zbog ovoga je volim", "Kraljici ne trebaju cipele", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod video snimka Seleninog pada.

Leave it to Selena Gomez to make even slipping on the red carpet look good https://t.co/7JzhcPAuQp pic.twitter.com/buTnCE8vJf