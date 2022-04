Šija Labuf postao otac

Glumac Šija Labuf i njegova partnerka Mia Got postali su roditelji.

Još uvijek nije poznato kada se tačno porodila Šijina partnerka, a ni javnost nije upoznata sa polom djeteta. Prve fotografije porodičnog izlaska dospjele su na društvenim mrežama, a kako se vidi, novopečeni roditelji uživali su u sunčanom danu u Kaliforniji.

Podsjetimo, njih dvoje upoznali su se 2013. godine na snimanju filma "Nymphomaniac: Vol. II" reditelja Larsa Vontriera. Vjenčali su se 2016., a razveli gotovo dvije godine kasnije.

"Razvod je protekao u najboljem mogućem redu, a svi detalji vezani za ovaj postupak će ostati privatni", kazao je tada neimenovani izvor za portal "Page Six".

Međutim, Labuf i Got su u martu 2020. obnovili romansu, a sada su postali i roditelji.

Mia Goth gives birth, welcomes first child with Shia LaBeouf https://t.co/aA99H8f30c pic.twitter.com/CxZVEQDrbT