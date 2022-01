Slađa Alegro iskreno o svojim emocijama

​Pjevačica Slađa Alegro ne krije da se olako rasplače, čak i da pusti suzu zbog tuđe sreće, zbog čega je često prozivaju da je najveća plačljivica na estradi.

"Ko šta radi, ja samo idem po proslavama i plačem. Ako nekom to treba zovite me", našalila se pjevačica koja je nedavno pustila suzu zbog velikog uspjeha kolege i dugodišnjeg prijatelja.

Tim povodom otvorila je dušu i priznala da nikad nije ni pokušavala da suzbije emocije.

"Kod mene je to normalno jer nisu suze samo kad je neka nesreća i kad je nešto loše, već i kada sam srećna, nostalgična i puna ljubavi. Kod mene je to stvarno normalno, tako da ako vam treba neko da ide sa vama i plače, ja sam tu", rekla je Slađa i potvrdila navode njenih kolega da je jedna od najemotivnijih ličnosti na estradi.

"Ja bih to isto rekla za sebe. Nedavno su me pitali šta ne bih volela da moja Mila nasledi od mene, ja sam rekla da ne bih volela da bude ovakva kao mama. Nisam srećna zbog toga, ali kad malo bolje razmislim ne bih se menjala ni sa kim, nekako to sam ja. Tako živim, tako sam navikla, to je neka moja energija, moja ljubav koja možda svuda izlazi. Ali kad god se rasplačem uvek je tu puder da popravim šminku", iskrena je.

Nema problem ni da zaplače javno, u šta su se gledaoci nekoliko puta do sad uvjerili u emisiji "Nikad nije kasno", gdje su je pogodile potresne priče učesnika.

"Nikad ne suzbijam svoje emocije, ponašam se u datom trenutku bez nekog merenja i proračunavanja. To sam prosto sam ja, ne možemo svi da budemo isti. Kome se sviđa sviđa, a kome ne, Bože moj, šta da radim, ne možemo svima da budemo dobri", zaključila je Slađa, prenosi Telegraf.