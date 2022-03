Sloba Vasić o krštenju kćerke: "Ne mogu da opišem"

Učesnik takmičenja "Zvezde Granda", pjevač Sloba Vasić prije dva dana organizovao je prvi rođendan i krštenje svojoj kćerki Mariji, koju ima sa suprugom Jelenom Karagić.

Pjevač i njegova supruga su u intervju koji su dali za TelegrafJETSET otkrili kako je protekao sam čin krštenja, te da su koliko su se god trudili - ipak zaplakali.

"Ne mogu da opišem taj osećaj, to je nešto neverovatno. Sam taj čin i sve to. Jako emotivno i nešto najlepše što može da se desi to je sigurno. Bila je mirna, ali je samo zaplakala kada je preko kosice polio vodom. Inače je dobrica, mirna je jako", rekao je Sloba.

Slobina supruga je rekla da to ne može da se opiše dok se ne doživi.

"Dok sam putovala do kuće, dok sam išla na lokaciju gde sam se šminkala, preplakala sam sve vreme", kaže Jelena.

Iako je devojčica napunila tek godinu dana, Sloba kaže da već primjećuje da je naslijedila njegov talenat i ljubav prema muzici, ali da je neće podržati ukoliko bude željela da se bavi njegovim poslom.

"Sto posto je nasledila moj talenat, toliko voli muziku. Već pleše, ima neke pokrete i igra. Iskreno ne bih voleo da se bavi mojim poslom, ako bude imala talenta pa da to ide nešto dalje u neku svetsku muziku, ali da ide u narodnjake to definitivno ne", izričit je pjevač.

Sloba se nedavno podvrgao intervenciji koja će mu pomoći da "skine" višak kilograma. Naime, njemu su ugradili balon u želudac, kako bi se isti smanjio i on smršao, a sada je otkrio kako se osjeća i da li je imao određenu dozu straha pred samu operaciju koja nije nimalo jednostavna.

"Nisam smanjivao želudac nego sam ugradio taj balon. Osećam se normalno, ne osetim uopšte da imam to. Do sada sam skinuo nekih sedam kilograma od operacije, to nešto sporo teče, ali tako je to u principu kad je ta intervencija u pitanju", kaže i dodaje:

"Malo sam bio opušteniji jer nije bilo to skraćivanje želuca, ali opet nije svejedno kad ideš pod totalnu anesteziju, normlano je da sebi postavis pitanje: 'Da li ću se probuditi'. To je neka osnovna doza straha, tako jesam to imao, ali nešto previše ne".