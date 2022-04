Snežana Savić progovorila o idealu ljepote

Novi trendovi nameću da žene moraju da budu natrosječno lijepe i očuvavaju svoju mladost, pa makar i po cijenu plastike u tijelu, dokle god je to moguće, a uz sve estetske operacije i preparate, čini se da žena zaista ne mora nikada ni da ostari.

Ipak, na našem podneblju ovaj trend i dalje nije toliko popularan, a mnoge dame sa naše scene trude se da ostanu što prirodnije, čuvaju svoju ljepotu i stare srazmerno sa svojim godinama.

O tome je govorila i glumica Snežana Savić.

"Najstrašnije je to kada lepa žena ne zna kada treba da ostari, nego uvek koketuje i zavodi. Toga sam se ja uvek plašila i čudila da ne budem takva. Nekako su me uvek videli kroz moju lepotu. Sada sam matora. Lepo je da čovek bude lep, ali nije suština u tome. Ti možeš biti lep dva, tri dana i ako nemaš šta da pružiš to ne prolazi. Sada je lepota podignuta na pijadestal, kao što je i ideal lepote drugačiji. Puna usta, velika zadnjica, podignute grudi, ali i to je lepo. Još ako postoji nešto unutra i to je lepo. Danas su druga merila. Kroz vreme su se ideali lepote menjali. Sada razumem da su devojke koje to rade lepe. Mi moramo da prihvatimo to, čak i muškarce razumem koji vole to. Vole da im žena dobro izgleda i plate joj ono što im odgovara: grudi ili zadnjicu. To sve nosi vreme sa sobom i ja to prihvatam i ne želim da budem staromodna baba. Volim prirodne, ali prihvatam drugačije ideale lepote. Lepota je u oku posmatrača", poručuje glumica, koja je prošlog mjeseca napunila 69 godina.

Snežana Savić otkriva da je dobila sjajne kritike za ulogu Jovanke Broz u seriji “Jovanka Broz i tajne službe”.

"Kritika je oduševljena. Narod je oduševljen. Relevantni ljudi su oduševljeni mojom ulogom Jovanke Broz. Ako nije povratna informacija takva, i ako vas ne okarakterišu da ste maestralni i sjajni, šta bih ja onda imala tu bilo šta da dodam? Očekujem posle Jovanke velike uloge i znam da će toga biti. Volela bih da glumim u klasicima. U smislu ozbiljnosti, Jovanka je bila veliki zadatak za mene. Mnogo je studioznije, spremala sam ulogu dugo, tragala za najboljim rešenjem na koji način da iznesem Jovankin lik. Proučavala sam danima i gledala snimke, noćima sam slušala njen glas kako bih upila svaki delić nje", zaključuje Snežana Savić za medije.

