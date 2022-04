Snežana nikad iskrenije o privatnom životu i ljubavi s Milanom Borjanom

Snežana i Milan Borjan važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a o svom braku nerijetko otvoreno govore za medije.

Tako je i sada u svojoj velikoj ispovijesti Snežana otkrila brojne nepoznate detalje iz svog privatnog života, ali i početku romanse sa slavnim golmanom Crvene zvezde.

Atraktivnim izgledom oduvijek je privlačila pažnju jačeg pola, a ovom prilikom priznala je da su joj se udvarali brojni fudbaleri.

"Neki su mi se fudbaleri udvarali, ali mi niko nije privukao pažnju. Imala sam mantru da nikada neću ući u vezu sa fudbalerom, niti da ću se zabavljati sa mlađim muškarcem!", započela je priču.

Ali, život ju je demantovao, jer se zaljubila u pet godina mlađeg golmana Milana Borjana.

"Desilo mi se sve ono od čega sam bežala. Za sve je kriv moj brat Nenad, preko koga sam upoznala Milana. Brat je imao neverovatnu karijeru, ali je u mađarskom klubu Videoton doživeo strašnu povredu očnog dna. Nakon toga, vraća se u Srbiju", prisjetila se kroz osmijeh Snežana za Hit Informer i dodala:

"Imao je operaciju, posle koje mu se vid vratio. Zaigrao je za Radnički iz Niša, gde je bio prvi golman i kapiten. Ali u jednom trenutku mi javljaju da će Nenada zameniti neki kanadski reprezentativac Milan Borjan. I zaista, ubrzo ga je skinuo sa gola. Bila sam besna i ljuta. Cela moja porodica ga je mrzela! Bio je Hitler za našu familiju", rekla je ona.

Ljubav sa Milanom desila se gotovo na prvi pogled, a sve je počelo kada je željela da priredi proslavu za svog brata sa kojim je Milan u tom trenutku bio vrlo blizak. Snežana je nabavila Borjanov broj telefona, te ga kontaktirala za pomoć, ali ubrzo se rodila i ljubav koja je i danas veoma jaka.

"Odmah smo se svideli jedno drugom. Počeli smo da se dopisujemo, a za nekoliko dana pozvao me je da dođem u Niš na roštilj. Pristala sam, a otac me je pitao: 'Ti opet ideš u Niš'? Za dve godine nisi toliko puta išla kod brata. Tebi se sigurno neko tamo sviđa. Jedino može onaj Milan Borjan, on je svetski čovek. Odlično me je poznavao. Kada smo se našli u Nišu, pomislila sam: "Bože, udaću se za ovog čoveka", pričala je.

Snežana je istakla da su na početku veze živjeli u njenom stanu, jer Milan nije bio u zavidnoj finansijskoj situaciji.

"Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac koji je imao potrošio na putovanja, izlaske... On to svima priča, nije ga sramota. I bolje što je bilo tako, jer smo sve zajedno stvorili. Možda naša ljubavna priča ne bi opstala da je bio fudbaler koji je igrao za neki svetski klub", ispričala je ona.