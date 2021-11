Sofija Rajović o borbi s bolešću

Glumica Sofija Rajović progovorila je o problemu sa viškom kilograma, izazvanom insulinskom rezistencijom, koja joj je iz korjena promijenila život.

Sofija je rekla da je prvi znak za uzbunu bio kada je za nešto više od tri nedjelje dobila deset kilograma, iako u tom periodu uopšte nije pretjerivala s hranom. Bila je sigurna da nešto nije u redu, što je potvrdila i dijagnoza, ali se do tada suočavala sa osudom javnosti.

"Dok sam bila u Americi, to je bilo nešto stravično - ja sam se za 23 dana ugojila skoro 10 kilograma. A najčudnije u svemu bilo je što u tom periodu uopšte nisam mnogo jela. Jesam jela slatko, ali ne više nego inače, jedem ga celog života. To mi je bio signal da nešto nije u redu, a po povratku u Srbiju prijatelji su me tešili da to nije velika količina kilograma", rekla je ona u emisiji "RTS ordinacija".

Sofija je riješila da pronađe odgovor na pitanje šta se dogodilo, ali su joj na tom putu stajali i kompleksnost postavljanja dijagnoze i komentari okoline.

"Komentari su mi izuzetno smetali, i inače smatram ružnim i degutantnim komentarisanje tuđeg izgleda. Na primer kad neko ima akne, čemu komentar 'vidi kakvo ti je lice', ili ako ima problem sa kilažom.... Takvi komentari su čist bezbrazluk", smatra Sofija.

Dodaje da su je tabloidi čak "proglašavali" trudnom.

"Držala sam neke dijete, bile su deprimirajuće jer bih se hranila vrlo rigorozno, a gubitak težine bio je minimalan. Jednom sam smršala samo 400 grama. E to dovodi osobu u ludilo. Vi se mesecima odričete nečega, merite se, i kad stanete na vagu, vidite gubitak od ne znam koliko grama... Pa onda promenite dijetu i opet se dešava ista stvar, a onda odete na jedan ručak i sva ta kilaža se vrati", istakla je Sofija..

Kaže da to utiče i na društveni život u velikoj mjeri.

"Odete u restoran, pa se tamo pitate šta jesti... Onda dođete do momenta kad shvatite da ceo život kalkulišete kad i šta jesti, u stilu - 'ako sam sad pojeo ovo, sutra neću ono' i to je stvarno opterećujuće na dnevnom nivou. Kad shvatite da ste od 365 dana u godini 300 dana razmišljali 'da li je to bilo pametno jesti ili ne' - previše je", naglašava glumica.

Sofijino traganje za uzrokom problema i pravom dijagnozom trajalo je skoro godinu dana, da bi tek nakon toga stigla do pravog ljekara koji ju je poslao na test intolerancije na glukozu, i tada se jasno pokazao izvor problema.

"Osećam preveliku potrebu za slatkim, to je školski primer insulinske rezistencije i onda mi je bilo čudno što niko nije posumnjao na to jer sam svaki put striktno rekla da imam nenormalnu potrebu za slatkim, da čak i posle određene količine slatkiša, iako prestanem da jedem u tom trenutku, opet bih jela", rekla je ona.

Glumica kaže da je na kraju došla do pravog endokrinologa, čijim pristupom je vrlo zadovoljna.

"To je doktor koji ima predivan pristup pacijentu. Znači, nema osuđivanja, nema nikakvog vida napada, niti komplikacije, već je on stvarno u jednom momentu rekao: 'Ako ti se stvarno mnogo jede slatko, uzmi nešto malo'. To je momenat u kom vas neko bodri da izdržite svoju borbu i da prihvatite stvar malo blaže", naglašava Sofija.

Najvažnije je pridržavati se savjeta ljekara koji ima dobar pristup, ali nije uvijek lako živjeti po pravilima koje insulinska rezistencija diktira.

"Morate da budete disciplinovani, ja iskreno malo jesam pa malo nisam. Preveliki sam hedonista da bih mogla ceo život da se odreknem nekih stvari, pa zato mesec-dva vodim računa, pa mesec dana ne vodim... Dok mogu, tako ću, a onda kad ne budem više mogla, onda ću verovatno morati drugačije. Meni je lakše da ne uzmem slatko, nego da uzmem neku 'zdravu' verziju koja samo podseća na slatkiše", rekla je glumica u pomenutoj emisiji.

Osim terapije, dobila je i preporuke da promijeni životni stil - da smanji unos slatkiša, uvede šetnju uveče, tačnije 45 minuta brzog hodanja, što joj prija. Ipak, ni ova dinamična aktivnost ne skreće misli sa hrane.

"Celog života sam ješna, stvarno uživam u hrani, želja mi je da se probudim ujutru i da pomislim 'šta bih mogla danas da obučem', ili 'kako da se našminkam', kao svaka normalna žena, samo da nije 'gde ručati danas'. E moj se život bazira na 'Dobro jutro: Gde ručati danas'", priznaje Sofija.

Sofijno zdravlje po pitanju insulinske rezistencije sada je potpuno regulisano, a status insulina kontroliše jednom godišnje i striktno uzima svoju terapiju.

Kako je navela, poštuje večernje brzo hodanje i pažljivo prati promjene u svom organizmu, pa kada uoči da je dobila nekoliko kilograma, zna koje namirnice odmah izbacuje i o tome povede računa, prenosi B92.