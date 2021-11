Sovrlićeva otkrila kako je nastao Tomin hit "Ej, Branka, Branka"

Popularna pjevačica Branka Sovrlić, koja važi za jednu od najbogatijih na estradnoj sceni, odgledala je film "Toma" kao i njene brojne kolege, a jedna stvar u filmu joj se nije dopala.

Pjevačica smatra da menadžeri u filmu nisu predstavljeni na pravi način, već kao "šarlatani", a zamjera na tome što njen suprug Paja, koji je bio glavni u to vrijeme, nije spomenut.

"Moj suprug je bio glavni menadžer i nije bio takav. On je prvo fakultetski obrazovan čovek. On mu je prvi i organizovao koncerte i to zahvaljujući pesmi 'Ej, Branka, Branka'", rekla je jpevačica.

Branka je otkrila i kako je nastao veliki hit Tome Zdravkovića "Ej, Branka, Branka".

"Tu pesmu nije napisao Toma, već Miša Marković i to slučajno. Tada sam bila početnica, mlada, tek izdala prvu ploču. Krenula ja za Niš autobusom, a on me je vozio na stanicu kao dobar kolega - izjavila je pjevačica.

Istakla je da se sve dogodilo spontano.

"Ja ga pitam kako pravi pesme, kako to ide, a on me pogleda dok je vozio i kaže: "Ej, Branka, Branka, ko je kriv zbog našeg rastanka", i eto tako nastade pesma. To je bila neka sudbina. Toma je zbog te pesme imao sto koncerata", rekla je Branka za Grand Online.

Podsjetimo, Branka je jedna od najbogatijih žena sa estrade, a velelepna vila u kojoj živi pod zaštitom je države, prenosi Telegraf.