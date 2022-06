Stanija Dobrijević: Upoznala sam divne momke u Americi, ali naši su bolji

Starleta Stanija Dobrojević otkrila je šta radi poslije raskida sa dečkom Markom Markovićem, ali i kako ono što mnogo zanima, a to je kako održava top figuru.

Naime, Stanija je otkrila da je zdrav život sastavni dio nje, te ona vodi računa o ishrani ali i redovno trenira.

"Pre dosta godina sam počela da se bavim sportom, a kada sam se tokom pandemije koronavirusa ugojila, pila sam pilule za mršavljenje koje su mi pomogle da smršam i vratim željenu liniju. Zdrav život je sastavni deo mene, devojke me mahom i prate zbog toga, pazim šta jedem, treniram... vodim računa o svom izgledu ", rekla je Stanija i dodala da joj imponuje što j jedna od najpoželjnijih devojaka sa domaće javne scene:

"Ne mogu reći da mi ne imponuje to što sam i dalje jedna od najpoželjnijih i najatraktivnijih devojaka domaće javne scene. Kao klinka, nikada ne bih rekla da ću u 37. nositi tu titulu, tako da je to svakako kompliment. Svaka žena koja bi rekla da joj ne prija kada to čuje za sebe, slagala bi".

Dorbojevićeva je otkrila kako se osjeća i šta radi nakon raskida sa manekenom Markom Markovićem.

"Nakon raskida sam dobro, mnogo radim, iskreno ne znam gde ću od obaveza. Ostajem u Srbiji još dva meseca i do tada moram da završim mnogo toga, kao i opremanje novog stana. Nedavno sam se našla sa Markom kako bih uzela svog psa Pabla, bio je to vrlo emotivan susret. Tom priliko smo porazgovarali kao odrasli ljudi. Mislim da posle tri godine naša veza zaslužuje lep i normalan rastanak", rekla je starleta za Alo i dodala da je u Americi upoznala izuzetne momke, ali da je I dalje sve na bazi udvaranja.

"U mom životu trenutno ne postoji niko novi, ali uživam u udvaračima. Sačekaću, pa ko se izdvoji - taj je. Upoznala sam u Americi izuzetne momke, ali za sada je sve na bazi udvaranja. Iskrena da budem, privlače me isključivo naši momci, nikada do sada nisam bila sa Amerikancem. Bila sam sa Rusom, ali oni su mentalitetom slični nama. Mislim da mi taj temperament prija", rekla je Dobrijevićeva.

(Telegraf)