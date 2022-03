Suzana Mančić objavila fotografiju bez filtera i fotošopa

Pjevačica, glumica i TV lice Suzana Mančić ima 65 godina, a u to niko ne može da povjeruje, posebno ne nakon nove fotografije.

Suzana je na društvenim mrežama pokazala koliko je mladolika i da ne koristi filtere i fotošop kako bi se uljepšala.

"No filter, no fotoshop. Samo malo odmora. Ovu sličicu sam postavila za sve one koji me vole, a naročito za one koji očima ne mogu da me vide. Lepo veče vam želim", napisala je Suzana na Instagramu i nasmijala mnoge pratioce.

"Volim te Suzi moja lepa", napisala je Lidija Vukićević koleginici.

Kada je riječ o njezi kože, Suzana Mančić jednom prilikom je priznala šta radi na sebi.

"Bockalice, kozmetički tretmani. Negovana i čista koža uvek da bi mogla lepo da primi sve što se u nju ubrizgava. Ja ne znam kako bih izgledala danas da nisam primenjivala sve te antiejdžing tretmane. Imam sjajne kozmetičarke koje brinu o mom izgledu. Hijaluron, vitamini i pomalo botoks. Eto, to sam ubrizgavala. Sve pomalo. Na lice, dekolte i vrat. Čak i šake. Sada se i to uspešno radi, pa šake i vrat više ne odaju godine. Letos sam radila šake, ali sada moram ponovo. Boli, ali, brate mili, vredi. Neka boli! I mažite vrat dok ste još mlade, mažite vrat i dekolte. Koža traži negu", rekla je ona tad.

