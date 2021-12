Sve o skrivenom talentu Kejt Midlton

Vojvotkinja od Kembridža u prošlosti je pokazala svoje teniske sposobnosti, vještine u crtanju i fotografsko znanje, ali je sve oduševila u božićnom televizijskom specijalu "Together at Christmas" i svojim, skrivenim talentom - sviranjem klavira.

Vojvotkinja od Kembridža samouvjereno je pratila pjevača Toma Valkera na klaviru na svom prvom javnom nastupu za njegovu izvedbu "For Those Who Can't Be Here", okružena svijećama koje osvjetljavaju Vestminstersku opatiju.

Prema kraljevskom izvoru, ideja za nastup potekla je od same vojvotkinje, koja je kao dijete naučila da svira klavir i "tješila" se svirajući tokom pandemije:

"Muzika je bila vrlo važna za vojvotkinju tokom karantina", kaže kraljevski izvor.

Dodaju kako Kejt takođe prepoznaje moćan način na koji muzika okuplja ljude u posebno teškim vremenima pa je iz tog razloga željela da svira.

Njen nekadašnji učitelj klavira Danijel Nikolas ranije je govorio o podučavanju buduće kraljice u vrijeme kada je imala 10 godina:

"Bila je apsolutno ljupka, stvarno zahvalna osoba za podučavanje klavira. Mislim da niko nije mislio da će biti koncertna pijanistkinja, ali bila je dobra u tome, uvijek je radila sve što joj je rečeno", rekao je.

