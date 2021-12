Svijet ponovo priča o licu Demi Mur

Slavna glumica Demi Mur nedavno se pojavila dodijeli Britanskih modnih nagrada 2021. koja se održala u Londonu i iako se potrudila da izgleda glamurozno, ipak je njena promjena na licu bila u prvom planu.

Zvijezda filma "Duh" i "Nepristojna ponuda" je na događaj došla sa kreativnim direktorom mode kuće "Fendi" Kimom Džonsom.

Iako se 59-godišnja glumica pojavila odjevena u koktel atraktivnu haljinu otvorenih ramena koju potisuje gore pomenuta modna kuća, njeno nekada izduženo lice sada djeluje više okruglo.

Takođe su nestali svi tragovi bora i dodatno su joj istaknute jagodice. Koža od vrha čela, pa sve do ispod brade zategnutija joj je nego ikad, zbog čega joj ten izgleda neprirodno glatko.

Podsjetimo, komenari o njenom izgledu lica i zahvatima počeli su početkom godine kad se prošetala pistom na Fendi reviji.

streets is saying this is demi moore walking in the fendi show and i’m at a loss for words pic.twitter.com/gbVRLi9V3l