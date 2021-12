Tamara Milutinović jedva čeka da je zovu "žena fudbalera"

Tamara Milutinović i fudbaler Darko Jevtić, koji trenutno igra za fudbalski klub Rubin Kazanj, već neko vrijeme ljubavnu vezu ne kriju od očiju javnosti.

Dečka je upoznala s roditeljima, pa je svadba sve bliže.

"Ne volim da pričam o svom privatnom životu, videli ste sve na mom Instagramu. Lepo mi je, uživam, to se vidi i na meni i po prvi put u životu ne krijem svoju emotivnu vezu", kazala je Tamara, pa otkrila da li je ovo ljubav za do kraja života.

"Da li je to prava ljubav ili nije, ne mogu da znam, mogu samo da osećam i rekla bih da jeste", dodala je ona za Alo, i prokomentarisala da li će joj smetati epitet "žena fudbalera".

"Neće mi smetati ako me budu nazivali ženom ili devojkom fudbalera, to ne smatram prozivkom. Za nas pevačice važi to pravilo da se fudbaleri lepe za nas, ali ja to gledam s druge strane, i oni su kao i mi javne ličnosti, često se srećemo po nekim skupovima. Mislim da se tome baš daje mnogo na važnosti, a ne znam da li bi tako bilo da su pevačica i advokat u vezi? Činjenica je ta da sam ja uvek bežala od fudbalera, ali eto stigao me je, bio je brži", rekla Milutinovićeva i dodala:

"Moji roditelji su Darka prihvatili fenomenalno, srećni su zbog naše veze. Mislim da oni još uvek ne žele da se ja udam, teško im je jer nisu navikli da nisam s njima, ali ako bude bilo svadbe, moj tata će preplakati."

"Naučila sam dosta stvari kada je fudbal u pitanju, doskoro nisam ništa znala o tome, a sada znam sve i mogu da držim časove. Još uvek ne znam da šutnem loptu, ali nisam ni pokušala", otkrila je Tamara i priznala da sada ide i na utakmice.

(Telegraf)