Tanja Savić predala papire za razvod braka

Tanja Savić šokirana je napadima od strane još uvijek zakonitog supruga Dušana Jovančevića koji iz Australije prijeti da će je "raskrinkati", a kako se navodi, razlog je to što je pjevačica sada i zvanično podnijela papire za razvod braka.

Kako piše "Svet", glavni razlog za blaćenje je Dušanov bijes zbog Tanjinog zahtjeva za razvod braka. Ona je nedavno sudu predala papire i dala mu do znanja da nema povratka na staro.

"Iako Tanja ćuti, sve je to pogađa. Zbog dece ne želi da se oglašava, jer na jedan njen odgovor, on će da bude bijesan i tako u nedogled. Njeni sinovi uveliko koriste tablete, telefone, sve informacije su im dostupne ma koliko ona pokušavala da ne saznaju šta tata priča o mami. Sad je krenuo u kampanju protiv Tanje jer je saznao da preko suda traži razvod braka. U Australiji u taj proces može da se krene tek kada se ispuni "brdo" nekih uslova, a jedan od njih je i da minimum godinu dana supružnici ne žive zajedno. Tanja je Dušana napustila pre godinu i po, pa je i to ispunila. On je bio ubeđen da će moći da je vrati i da nastave zajedno, međutim ovo ga je baš šokiralo. Sad vidi da je zaista svemu došao kraj, pa je iz nemoći i besa pljuje u javnosti. Ne znam kako ne misli bar malo na svoju decu nego mu je lična osveta ispred svega", ispričao je izvor koji dodaje da se Dušanu nije dopalo ni to što je Tanja djecu upisala u državnu školu u Smederevu.

"Oni su na njegov zahtev morali da idu u internacionalnu, da bi kad porodično pređu u Australiju deca mogla po istom programu da nastave školovanje. Međutim, sad kad je izvesno da su sinovi pod Tanjinim starateljstvom, ona ih je upisala u običnu školu koju pohađaju i sva druga deca. Dušan šizi zbog toga, ali ne može ništa tu da promeni. Jedini ventil mu je da vređa Tanju, što svaki dan radi", zaključio je izvor.

(Blic)